Основной причиной снижения цен на свеклу является сезонное увеличение предложения на рынке.

С начала нынешней недели свекла в Украине подешевела в среднем на 10%. Так, сейчас основные сделки по продаже столовой свеклы заключаются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), в зависимости от качества и объема поставляемой партии, сообщает EastFruit.

Отмечается, что основной причиной снижения цен на эти корнеплоды является сезонное увеличение предложения на рынке. Также давление на цены оказывал достаточно низкий спрос на продукцию со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

Однако эксперты отмечают, что сейчас цены на столовую свеклу в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в конце марта 2023 года.

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При этом ряд фермеров уверены, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте является временным явлением, так как на рынке ощущается дефицит качественной продукции, поскольку запасы столовой свеклы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.

Цены на овощи в Украине

21 марта сообщалось, что цены на картофель в Украине уменьшились в среднем на 12% и варьировались в среду в диапазоне 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).

30 марта председатель общественной организации "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон заявил, что после того, как в Украине начнется грунтовое выращивание, которое является конкурентом тепличном выращиванию, в Украине начнется снижение цены на огурцы.

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