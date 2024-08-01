Обозначение будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона.

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - Херсонский арбуз.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, это указание будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.

Географическое указание - это наименование места, идентифицирующее товар, который происходит из определенной географической территории и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим местом происхождения. Сюда же относятся Закарпатское вино, Мелитопольская черешня, Петриковская роспись, Гуцульская брынза и т.д.

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"Регистрация Херсонского арбуза как географического указания является важным событием для нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров, которые работают даже в сложных условиях войны", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По его словам, этот статус предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона, а для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности продукции.

По данным ведомства, на сегодня в Государственный реестр Украины географических указаний внесены сведения о 3133 таких указаниях. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических указаний являются исключительно для товаров, происходящих с территории Украины.

Цены на арбузы в Украине - последние новости

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию. По состоянию на 24 июля арбузы отгружали по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), что было в среднем на 23% дороже, чем в конце предыдущей недели.

В середине июля сообщалось, что фермеры снижают стоимость арбузов до катастрофически низкого уровня из-за большого предложения.

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