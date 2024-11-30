Цены на данную продукцию остаются самыми высокими на внутреннем рынке Украины за последние 7 лет.

На этой неделе в Украине выросли цены на тепличные помидоры. Причиной повышения стоимости стало сезонное снижение предложения местного томата в тепличных комбинатах.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня помидоры поступают в продажу по 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что цены на эту продукцию остаются самыми высокими на внутреннем рынке Украины, как минимум за последние 7 лет.

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По словам производителей, объемы сбора овощей в местных стационарных комбинатах пока остаются небольшими. Это создало предпосылки для продавцов повысить цены на имеющиеся объёмы продукции. При этом компенсировать недостаточное предложение местных томатов за счет импортной продукции трейдерам пока не удается.

Аналитики также отмечают, что сейчас цена на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 49% выше, чем в конце ноября 2023 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

28 ноября стало известно, что в Украине стремительно растут цены на лук. Причиной подорожания стало увеличение спроса при ограниченном предложении качественного продукта.

Также сообщалось, что в Украине снова подорожали тепличные огурцы. Повышение цен было связано с сокращением предложения импортных овощей.

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