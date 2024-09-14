Сейчас тепличные помидоры в Украине уже стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в первой половине сентября 2023 года.

В Украине растут спрос и цены на качественные помидоры. Сейчас тепличные томаты в Украине поступают в продажу по самым высоким за последние 7 лет ценам, сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что на данный момент украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 50-60 грн/кг ($1,21-1,45/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам представителей тепличных комбинатов, повышать цены им позволяет значительная активизация спроса на внутреннем рынке, ведь все большую заинтересованность в приобретении этих овощей стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании.

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Кроме того, значительную поддержку ценового роста оказывает и подорожание грунтовых томатов, а также ограниченное предложение продукции как открытого, так и закрытого грунта.

Аналитики добавили, что сегодня тепличные помидоры в Украине уже стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в первой половине сентября 2023 года.

Цены в Украине - последние новости

На этой неделе в Украине заметно выросли цены на тепличные огурцы. Это было вызвано повышенным спросом на фоне сокращения предложения. Производители не исключают дальнейшего роста цен.

В начале осени цены на яблоки в Украине падали. Низкий спрос и увеличение предложения осенних сортов, заставляют украинских садоводов удешевлять свою продукцию. Тогда качественное сортовое яблоко поступало в продажу по цене 12-18 грн/кг.

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