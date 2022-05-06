Томаты в Украине подешевели в среднем на 31%.

В Украине цены на импортный и местный томат начали снижаться.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

"На протяжении всего апреля цены на местные и импортные томаты в Украине удерживались на достаточно высоком уровне. Столь высокие отпускные цены на томаты в текущем сезоне объясняется совокупностью нескольких факторов. Основной причиной стали перебои с поставками импортного томата в Украину из-за логистических проблем. Дополнительную роль в формировании высокой цены сыграло общее снижение предложения местного томата в Украине, что, в свою очередь, связано с приостановкой работы некоторых украинских тепличных комбинатов, которые находятся на временно оккупированных территориях", - сообщили эксперты.

Отмечается, что удешевление в данном сегменте связано с поступлением крупных партий импортного томата в Украину из Турции и Польши, а также с увеличением выборок данной продукции в местных тепличных комбинатах.

"Если еще неделю назад цена на местный помидор достигала 120 грн/кг, то сегодня стоимость данной продукции уже не превышает 60-80 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем неделей ранее", - подчеркнули эксперты.

Вместе с тем импортный томат на сегодняшний день крупным оптом предлагается по 50-56 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем продукция в украинских теплицах. А в конце прошлой недели импортные томаты поступали в продажу по 55-58 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, оккупация территорий с большим количеством теплиц не приведет к дефициту тепличных овощей.

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