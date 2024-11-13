Отмечается, что украинские продукты ничем не хуже.

Украинские продукты теперь будут в приоритете в государственных закупках. Только на импортную рыбу из бюджета потратили почти 40 миллиардов гривен в 2023 году.

"Минагрополитики вместе с Кабмином приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок", - говорится в сообщении ведомства.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Виталия Ковала, в структуре госзакупок большая часть – импортные продукты питания.

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"Только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы на почти 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других. Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром", - заявил чиновник.

При этом он указал, что эта украинская рыба по энергетической ценности не уступает импортной.

"Это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли", - объяснил Коваль.

Скандал с закупками для армии - последние новости

21 января журналисты издания "Зеркало недели" опуликовало материал, согласно которому Минобороны закупает продукты по звышенным ценам.

23 января тогдашний глава обронного ведомства Алексей Резников опроверг данную информацияю. 24 января его заместитель Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении, а НАБУ начало расследование.

В свою очередь Верховная Рада приняла законопроект №8381, который предусматривает введение прозрачности в оборонных закупках, который президент Владимир Зеленский подписал 21 марта.

После скандала с закупками для армии выяснилось, что для нужд Главного управления разведки закупали продукты по ценам в разы ниже, чем Минобороны.

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