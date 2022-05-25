В результате значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспортироваться.

Морская блокада украинских портов, которую РФ проводит с начала войны, уже привела к глобальному росту цен на зерно и продолжит оказывать давление на них.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки, публикуемом Минобороны Британии.

В обзоре указывается, что с начала войны значительная активность торгового судоходства из Одессы и в Одессу отсутствовала, а дальнейшая морская блокада России украинских черноморских портов помешала коммерческому судоходству совершать операции в этом регионе.

Механизмы сухопутного экспорта Украины с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой, отмечается в обзоре. В результате значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспортироваться.

"Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России будет продолжать препятствовать доступу коммерческого судоходства к украинским портам, возникающий в результате дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты", - заявили в британской разведке.

Между тем, страны Группы семи обсуждают, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а Евросоюз уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

В правительстве Германии заявили, что работают над созданием "зернового железнодорожного моста" из Украины.

В свою очередь, Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

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