По словам министра, многие страны пока все еще потребляют то, что закупили ранее, те резервы, которые сформированы.

Мир почувствует продовольственный кризис в результате войны в Украине уже в июле.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил в интервью изданию "Голос Америки".

"Мы не вывезли еще 5 миллионов тонн пшеницы, которые планировали вывезти. Точно планировали вывезти, как минимум, 10-15 миллионов тонн пшеницы этого урожая. Мы не сможем засеять в том объеме, в котором мы хотели на следующий год. Это почувствуют все рынки. Я думаю, что мир начнет остро это чувствовать где-то в середине июля", - подчеркнул министр АПК.

По его словам, многие страны Северной Африки, арабских стран, стран Юго-восточной Азии все еще потребляют то, что закупили ранее, те резервы, которые сформированы.

"Ровно через два месяца, они приедут в страны черноморского бассейна, в первую очередь к нам, и увидят что зерна нет и альтернативы в мире особой не будет. Потому что это как с нефтью - невозможно резко, за месяц, нарастить объем", - подчеркнул Сольский.

Он отметил, что именно в июле многие страны поймут, что несмотря на то, насколько далеко они находятся от Украины, от линии фронта с Россией, они все равно платят за эту войну.

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах.

По словам главы государства, "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, Украина ежедневно теряет по 170 млн долларов из-за заблокированных российскими войсками портов, а экспортные возможности государства с начала войны упали более чем на половину.

За время войны против Украины мировые цены на пшеницу и кукурузу выросли более чем на 20%, что привело к повышению цен на другие базовые пищевые продукты во всех странах, в том числе развитых.

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