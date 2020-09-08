Украинские фермеры не смогли покрыть весь имеющийся спрос.

За первое полугодие этого года Украина увеличила импорт свежих ягод и фруктов. Больше всего выросли поставки арбузов и дынь. Сравнение делали с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Всего в этом году в Украину завезли почти 450 тысячи тонн ягод, фруктов и орехов. По сравнению с прошлым годом, импорт вырос на 11%", - говорится в сообщении.

Причины увеличения АГРОИМПОРТ

Отмечается, что увеличение закупок именно бахчевых произошло потому, что отечественные аграрии не покрывают всего спроса.

"А все потому, что холодная весна уничтожила часть урожая", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что сезон бахчевых в этом году завершается.

Это связано с уменьшением площадей и плохими погодными условиями.

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Автор: УНИАН