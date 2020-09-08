Украина существенно увеличила импорт арбузов и дынь / фото УНИАН
За первое полугодие этого года Украина увеличила импорт свежих ягод и фруктов. Больше всего выросли поставки арбузов и дынь. Сравнение делали с аналогичным периодом 2019 года.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Всего в этом году в Украину завезли почти 450 тысячи тонн ягод, фруктов и орехов. По сравнению с прошлым годом, импорт вырос на 11%", - говорится в сообщении.
Причины увеличения АГРОИМПОРТ
Отмечается, что увеличение закупок именно бахчевых произошло потому, что отечественные аграрии не покрывают всего спроса.
"А все потому, что холодная весна уничтожила часть урожая", - подчеркивает издание.
Что этому предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что сезон бахчевых в этом году завершается.
- Это связано с уменьшением площадей и плохими погодными условиями.
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