Антитабачные организации, которые занимаются лоббированием более жесткого регулирования табачной отрасли, регулярно пытаются имплементировать в законодательство больше требований, чем содержится в профильных директивах ЕС и документах ВОЗ. Это может привести к росту объемов контрабанды и производства контрафактной продукции, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан. Об этом идет речь в обнародованном накануне исследовании Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением", пишет РБК-Украина.

Согласно исследованию УИБ, первая редакция документа, разработанная и лоббируемая ГО "Життя", имела целый ряд противоречий с Директивой 2014/40/ЕС о противодействии курению, а также с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. В частности, речь идет о любых запретах по типу (виду, формам) пачек сигарет, внедрении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий, запрете размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавок, или об их отсутствии", на чем настаивали "антитабачные" общественные организации.

"Международное законодательство не требует имплементации таких норм. В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор", - говорится в тексте исследования УИБ.

В первой редакции проекта 4358 содержались нормы о введении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий без торгового знака, и запрете упаковки сигарет со скругленными или скошенными краями, чего вообще нет в Директиве 2014/40/ЕС. Также ни в Директиве, ни в Конвенции ВОЗ не упоминается запрет на выкладку табачных изделий на прилавке, что авторы законопроекта 4358 почему-то считают "рекламой". Кроме того, первая редакция содержала и необоснованный запрет на продажу сигарет лицам до 21 года, чего нет ни Директиве, ни в Конвенции. Не говоря уже о том, что это требование противоречит Конституции, говорится в материале.

"Под видом внедрения в Украине европейских норм и правил, через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак на уровне курения не отразятся. Зато точно приведут к росту контрабанды сигарет и объемов контрафактной продукции, и, соответственно, многомиллиардным потерям бюджета. Ведь, мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто менять название, не трудясь над разнообразными дизайнами пачки", - говорится в статье.

Законопроект 4358 готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хотя и не полностью соответствующей ее требованиям. Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки о чрезмерном давлении на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби, добавляет издание.

Журналисты напоминают, что крупнейшим "игроком" на рынке "антитабачного лоббизма" является американский миллиардер Майкл Блумберг, который уже потратил на борьбу с табакокурением около $1 млрд. Именно структуры, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use - Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются главными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн., в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью КРІ для получения последующих грантов даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.

Автор: Григорий Бондарь