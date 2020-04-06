В двух областях Украины вспыхнула чума свиней

Ветеринары с начала апреля зафиксировали два случая заболевания АЧС в Украине. Случаи выявлены в двух частных хозяйствах.

Ветеринары зафиксировали два случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине с начала апреля - в Кировоградской и Херсонской областях.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что Украина должна сделать для успешной борьбы с АЧС

Об этом сообщается в отчете Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, 1 апреля ветеринары лабораторно зафиксировали случай АЧС в личном подсобном хозяйстве гражданки в селе Веселовка Кировоградской области.

Также 1 апреля лабораторно зафиксирован случай АЧС в частном хозяйстве "Рахимов И.А" в г. Каховка Херсонской области.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 517 случаев заболевания АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.