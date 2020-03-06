Импортеры украинской агропродукции могут снизить закупки из-за коронавируса - эксперт

По мнению экономиста, экспорт базовых продуктов питания пострадает меньше всего.

Страны-крупнейшие импортеры украинской агропродукции – Китай, Индия, Нидерланды и Испания – могут снизить закупки украинской агропродукции из-за коронавируса, распространение которого может усложнить логистику товаров.

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Об этом в своем Telegram-канале написал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

"Имеем проблемы с коронавирусом в Китае и Индии - двух крупнейших странах мира и крупнейших импортерах продовольствия из Украины. Эти две страны обеспечивают около 16-18% выручки от агроэкспорта Украины. Покупают они у нас преимущественно растительное масло, шрот и зерновые", - написал Ярмак.

По его словам, распространение вируса может привести к проблемам с логистикой и снижению импорта агропродукции. В то же время, он отметил, что импорт именно этих базовых продуктов пострадает меньше всего.

При этом эксперт прогнозирует меньший урожай зерновых и масличных культур в этом году.

"Но посмотрим дальше - еще два ключевых покупателя с объемами не намного меньше, чем Китай и Индия, имеют сейчас большие проблемы с коронавирусом. Это Нидерланды и Испания. Даже уменьшение импорта в 10% по этим странам будет означать, что Украина теряет порядка 600-800 миллионов долларов валютной выручки. И это без учета Италии, Германии и других стран", - написал он.

Ярмак подчеркнул, что экспортерам стоит внимательно следить за событиями с коронавирусом в этих странах, который может привести к потере контрактов, кризису неуплаты за товары и другим проблемам, и добавил, что в этих условиях прогнозировать что-либо трудно.

Как сообщал УНИАН, по данным ННЦ "Институт аграрной экономики", в 2019 году Украина экспортировала рекордные 6,1 миллиона тонн подсолнечного масла, более 30% поставок которого пришлось на Индию, 15,7% - Китай 9,7% - Нидерланды, 6,6% - Испанию.

Также в 2019 году Украина поставила на внешние рынки 56,7 миллиона тонн зерновых на 9,6 миллиарда гривень. В ТОП-10 импортеров вошли Китай (859 миллионов долларов), Нидерланды (624 миллиона долларов), Индонезия (538 миллионов долларов), Италия (283 миллиона долларов) и другие страны.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

По состоянию на утро 6 марта зарегистрировано 98 тысяч 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тысячи 383 - летальные.