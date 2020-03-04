Германия стала крупнейшим покупателем украинских масличных культур

В прошлом году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 миллиарда долларов, подсолнечное масло - на 4,3 миллиарда долларов.

Крупнейшим импортером украинских масличных культур в 2019 году стала Германия, на долю которой пришлось почти 19% всех их поставок, а растительного масла - Индия, закупившая более 30% всего его экспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Согласно сообщению, суммарный экспорт семян масличных в 2019 году вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом и достиг 2,5 миллиарда долларов. Всего Украина экспортировала 6,9 миллиона тонн масличных, больше всего - рапса (3,2 миллиона тонн) и соевых бобов (3,6 миллиона тонн).

Отмечается, что характерной чертой 2019 года стало усиление позиций Европейского Союза в импорте семян отечественных масличных культур – их доля превысила 60%. Лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур второй год подряд удерживает Германия (18,9%), значительными были также доли Турции (18,2%) и Бельгии (13,3%)

Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2019 году достиг рекордного показателя в 6,1 миллиона тонн, на 9% превысив показатель 2018 года. Выручка от продажи этой продукции составила 4,3 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, по данным экспертов, в прошлом году Украина установила абсолютные рекорды по объемам поставок соевого масла - 375 тысяч тонн и рапсового масла - 151 тысяча тонн.

Наибольший спрос на украинское масло традиционно наблюдался со стороны Индии (30,6%). Среди других крупных импортеров – Китай (15,7%), Нидерланды (9,7%), Испания (6,6%), Ирак и Италия (по 5,6%).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 миллиарда долларов.