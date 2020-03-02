Эксперты понизили прогноз урожая зерновых и масличных культур в 2020 году

По словам экспертов, снижение прогноза объясняется уменьшением посевов культур и теплой зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая вредителями.

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 миллиона тонн, что почти на 6 миллионов тонн меньше, чем валовой сбор этих культур в предыдущем сезоне.

Читайте такжеУкраина обновила рекорд по экспорту мяса птицы

Как сообщила пресс-служба ассоциации, эксперты также снизили прогноз по экспорту украинских зерновых и масличных – до 55,6 миллиона тонн в текущем маркетинговом году с 59,9 миллиона тонн в 2019/2020 МГ.

"Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур на 2020 год объясняется уменьшением посевов зерновых и масличных культур (почти на 0,5 миллиона га по сравнению с прошлым годом до - 25 миллионов га) и теплой погодой этой зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами", - сказано в сообщении.

В частности, аналитики ассоциации ожидают снижения урожая пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году до 25,8 миллиона тонн, ячменя – до 7,96 миллиона тонн, кукурузы — до 34,3 миллиона тонн. Также прогнозируется снижение урожая подсолнечника – до 14,3 миллиона тонн и рапса – до 3,15 миллиона тонн.

"Впрочем, незначительное снижение прогноза по урожаю зерновых и масличных в 2020 году не меняет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 миллионов тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 миллионов тонн и будет расти”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил 75,1 миллиона тонн, что на 4 миллиона тонн больше, чем годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 миллиона тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 миллиона тонн (+ 21,2%).

Урожай подсолнечника в 2019 году достиг 14,6 миллиона тонн, рапса - 3,3 миллиона тонн.