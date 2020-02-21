В Украине подешевели тепличные огурцы

Во второй половине февраля цены на местные тепличные огурцы опустились до 45-48 грн/кг.

Цены на местный тепличный огурец в Украине снизились почти на треть по сравнению с февралем прошлого года - до 45-48 грн/кг.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, с начала текущей недели цены на тепличный огурец из отечественных комбинатов снизились в среднем на 28% – до 45-48 грн/кг. При этом игроки рынка отмечают, что снижение цен не повлекло за собой активизации темпов сбыта.

“Стоит отметить, что на сегодняшний день местный тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 29% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом представители тепличных комбинатов не исключают дальнейшего удешевления огурца нового оборота по мере роста предложения данной продукции”, - сказано в сообщении.

В сегменте же импортной продукции существенных изменений не произошло – поставки огурца из Турции продолжали сокращаться, в то время как спрос на продукцию оставался весьма сдержанным.

“В таких условиях продавцы предпочитали не пересматривать ранее сформировавшиеся цены, и по-прежнему предлагали турецкий огурец по цене 42-44 грн/кг”, - отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-3 импортеров турецких томатов по итогам 2019 года, закупив у Турции этих овощей в прошлом году на 30 млн долл.

По данным аналитиков Eastfruit, Турция является лидером по поставкам тепличных огурцов и томатов в Украину в зимний период – на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.