Украина в январе увеличила агроэкспорт почти до $2 миллиардов

Основными импортерами украинской продукции в январе были Китай, Египет, Испания, Нидерланды и Турция.

Украина в январе текущего года экспортировала агропродукции на сумму 1,98 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем за первый месяц 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что в общем экспорте Украины доля аграрной продукции в январе составила 48%.

"Украина демонстрирует положительную динамику увеличения экспорта продукции АПК, в частности, за счет повышения урожайности, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, спроса на украинскую продукции среди зарубежных потребителей и открытия новых рынков сбыта. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры - 48% и масличные - 23%. Однако, мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции", - цитирует пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого.

Согласно сообщению, в ТОП-5 стран-импортеров украинской агропродукции в январе вошли Китай (10,2% всех поставок), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8%), а также Турция (6,6%).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов - почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом доля стран Европейского Союза в экспорте из Украины продукции АПК составила 33,5%.