Коронавирус окажет краткосрочный эффект на глобальную экономику - НБУ

Это слабо скажется на экономике Украины и привлекательности активов развивающихся стран для международных инвесторов.

Китайский коронавирус окажет краткосрочный эффект на мировые рынки и глобальную экономику, что слабо скажется на экономике Украины и привлекательности активов развивающихся стран для международных инвесторов.

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Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

В НБУ напомнили, что быстрое распространение коронавируса в Китае и беспрецедентные меры безопасности в виде изоляции целых городов с многомиллионным населением привели к усилению паники на мировых товарных и финансовых рынках.

"Учитывая предыдущий опыт и скорость внедрения мер китайскими властями, ожидается, что вспышка заболеваемости окажет краткосрочный эффект как на мировые рынки, так и на глобальную экономику. Это слабо скажется на экономике Украины и привлекательности активов развивающихся стран, в том числе украинских, для международных инвесторов", - говорится в отчете.

В то же время отмечается, что существует риск более длительного влияния на мировую экономику и ощутимых последствий для экономики Украины, прежде всего из-за ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых рынках в год пиковых выплат по внешним обязательствам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году на 3,5%. Прогноз на 2021 год также остается неизменным – на уровне 4%. В 2022 году Нацбанк ожидает роста экономики на 4%.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По последним прогнозам, Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк – на 3,7%.

Правительство Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году на 3,7%, однако планирует пересмотр своих прогнозов.