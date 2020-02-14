ЕС возобновил ввоз украинской курятины - торгпред
Европейский Союз отменил временные ограничения для украинской курятины, введенные из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе.
Читайте такжеУкраина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины - Милованов
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
"ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", - написал он.
Качка отметил, что решение в Европарламенте было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.
"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс", - написал торгпред.
По его словам, приоритетом Украины на этот год будет решение всех проблемных вопросов в этой сфере.
Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.
23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа.