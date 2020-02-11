Легализация параллельного импорта удешевит товары для украинцев – крупнейшие торговые сети Украины

По прогнозу торговых сетей, легализация параллельного импорта позволит существенно нарастить доходы государственного бюджета от импортных товаров – в частности, доходы от импортного НДС.

В результате принятия законопроекта №2255 ритейлеры ожидают удешевления импортных товаров для украинцев, дополнительных поступлений в госбюджет и разгрузки работы таможни.

Коалиция крупнейших торговых сетей Украины – в частности, компании «Метро Кэш энд Керри», «Фуд Сильпо», «Новус Украина», «Ашан Украина Гипермаркет» и «Билла Украина» обратилась к руководству парламента в поддержку законопроекта №2255 относительно применения международного принципа исчерпания прав на интеллектуальную собственность.

Об этом говорится в официальном письме руководителей упомянутых компаний в адрес руководства парламента, председателей профильных комитетов Верховной Рады, премьер-министра Украины, министров финансов и экономического развития, а также на имя главы представительства Евросоюза в Украине.

Читайте такжеЭкспорт вырос на 19%: Украина за год продала агропродукции на $22 миллиарда

Законопроект №2255 предусматривает возможность осуществлять параллельный импорт товаров в Украину любыми компаниями, легально закупившими товар, а не только эксклюзивно выбранными импортерами, представляющих правообладателей товаров.

Прежде всего, по прогнозу торговых сетей, принятие упомянутого товара позволит существенно удешевить стоимость многих импортных товаров для украинцев и избавиться от странной ситуации, когда аналогичный товар в Польше или Германии стоит дешевле, чем в Украине.

"Мы как представители легальной ритейл-индустрии убеждены, что применение международного принципа и беспрепятственный параллельный импорт являются теми действенными конкурентными инструментами для развития экономики нашей страны, которые будут способствовать демонополизации рынка, когда украинские потребители смогут получить доступ к качественным (брендированным) товарам по конкурентным ценам", – говорится в открытом письме крупнейших ритейлеров Украины.

Также, по прогнозу торговых сетей, легализация параллельного импорта позволит существенно нарастить доходы государственного бюджета от импортных товаров – в частности, доходы от импортного НДС.

Напомним, что именно НДС на импортные товары одновременно является и крупнейшим наполнителем бюджета (план на 2020 г. – 349,5 млрд. грн.), и наиболее проблемной статьей доходов госбюджета за прошлый год (за 11 месяцев 2019 г. доходы по импортному НДС были недовыполнены на 36,6 млрд. грн.).

При этом, как вспоминают авторы письма, еще «до недавнего времени усилия таможенных органов были направлены на противодействие перемещению товаров параллельного импорта. В результате таможни были перегружены» отслеживанием огромного количества наименований товаров и останавливали оформление вполне легальной оригинальной продукции.

Однако в ноябре 2019 г. вступил в силу закон о защите прав собственности при перемещении товаров через таможенную границу, который приблизил таможенное законодательство Украины к практике Евросоюза и сконцентрировал внимание таможни на борьбе с фальсификатом, а не оригинальными товарами.

Следующим этапом в этом направлении стал законопроект №2255, разработанный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком и группой народных депутатов. 4 декабря 2019 г. законопроект №2255 был принят в первом чтении конституционным большинством голосов.

"Обращаемся по содействию скорейшему принятию законопроекта №2255 в части закрепления в Украине международного принципа исчерпания прав на торговые марки. Такой подход является признаком здоровой конкуренции, это будет стимулировать легальную предпринимательскую деятельность через либерализацию международной торговли и устранение дискриминационных препятствий и барьеров на пути к доступности товаров", - заявили руководители крупнейших торговых сетей Украины.