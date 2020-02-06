ТСН.Тиждень проверит, сколько фальсификата среди украинского меда

ТСН.Тиждень продолжает масштабный эксперимент в рамках проекта «Стоп Фальсификат» и после сливочного масла проверит украинский мед.

Проблема фальшивого меда – мировая, ведь мед входит в ТОП-3 продуктов мира, которые подделывают чаще всего. Украина же держит лидерские позиции по экспорту этого сладкого продукта в мире – входит в ТОП-5 экспортеров меда.

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«На экспорт идет самое лучшее. Но все, что не подходит по определенным показателям для экспорта, остается на внутреннем рынке. Довольно часто остается фальсификат», - рассказала корреспондент ТСН.Тиждень Наталья Ярмола.

Поэтому в понедельник, 10 февраля, ТСН.Тиждень начинает акцию «Стоп Фальсификат. Мед». Эксперты проекта разъедутся по всей Украине и отберут мед для исследований. Они позволят выяснить, как чаще всего фальсифицируют мед и какие примеси на самом деле употребляют украинцы вместо этого сладкого продукта.

Результаты эксперимента ТСН.Тиждень презентует после того, как две независимые сертифицированные лаборатории проведут проверку отобранных материалов.

Напомним, с 6 февраля 2020 года вступают в силу новые требования к меду, которые были утверждены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и официально опубликованы 6 августа 2019 года.