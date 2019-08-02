В Украине утвердили новые требования к меду

Приказ вступает в силу через шесть месяцев после его официальной публикации.

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к меду, которые распространяются, в частности, на маркировку с целью предотвращения введения потребителей в заблуждение, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, соответствующий приказ Минагропрода №330 от 19 июня текущего года был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 июля.

В соответствии с приказом, требования распространяются на маркировку меда для обеспечения надлежащей поинформированности потребителей и предотвращения введения их в заблуждение.

В пресс-службе отметили, что согласно приказу, мед по происхождению разделяется на нектарный (цветочный) и падевый; по способу производства - на сотовый, соты в меду, слитый мед, центрифужный (экстрагированный) мед, прессованный мед; по содержанию пыльцевых зерен - на монофлорный цветочный (нектарный) и полифлорный цветочный (нектарный). Также отдельно прописаны требования к меду для кондитерских изделий.

Кроме того, согласно приказу, в мед, который маркируется словом "мед", пригодный для потребления человеком или как ингредиент в пищевых продуктах, запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки, кроме меда. При этом пыльцевые зерна, присущие меду, не считаются ингредиентом.

В пресс-службе добавили, что маркировка меда должна содержать информацию о государстве происхождения, в котором он был собран.

В то же время, согласно документу, поставки на рынок меда, который введен в оборот до 1 января 2023 года, не может быть запрещены или ограничены по причинам несоответствия требованиям, до окончания срока его годности.

В пресс-службе отметили, что приказ вступает в силу через шесть месяцев после его официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила экспорт меда на четверть - до 49,9 тысячи тонн.