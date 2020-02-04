Рейтинг стран по расходам на еду: украинцы тратят на продукты питания 42% своих доходов

В 2018 году расходы на продукты на одного украинца составили около 23 тыс. грн.

Украинцы тратят на продукты питания 42% своих доходов, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое осуществляет регулярный мониторинг расходов на питание семей в более чем 100 странах мира.

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"По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долл. США за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статистические данные исследования подтверждают положения закона Энгеля, согласно которому при росте доходов уменьшается доля расходов на питание. Одновременно, в абсолютном выражении расходы на еду увеличиваются. Чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты.

Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов.

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее - до 15%.

Затратами на питание в диапазоне 16-25% характеризуются Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие страны.

При этом в Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

Украина же занимает 93-е место данного рейтинга, опережая Уганду, где доля расходов на питание - 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году одно домохозяйство тратило на питание 3963 грн в месяц. Больше всего денег выделялось на мясо - 928 грн, хлеб - 576 грн, молоко, сыр и масло - 575 грн, овощи и картофель - 497 грн, а меньше всего - на безалкогольные напитки (218 грн), яйца (124 грн) и растительное масло (117 грн).

По подсчетам USDA, по актуальному валютному курсу в 2018 году расходы на продукты питания на одного человека в Украине в год составляли 23 338 грн, а по информации Госстата – 22 538 грн.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в декабре 2019 года замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Наибольший рост цен в декабре в годовом выражении зафиксирован на железнодорожный пассажирский транспорт – 19,2%, фрукты – 18,8%, горячую воду и отопление – 14,4%, услуги образования – 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия – 13%.