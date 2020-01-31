Падение цен на агропродукцию снизило рентабельность украинских сельхозпредприятий

Больше всего подешевели ячмень, соя, пшеница и подсолнечник.

Рентабельность сельскохозяйственных предприятий за 2019 год может рекордно упасть из-за уменьшения цен на агропродукцию, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора Юрия Лупенко.

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“По расчетам Института аграрной экономики, уровень рентабельности агропроизводства в сельскохозяйственных предприятиях может уменьшиться с 22,8% в 2018 году – до 7,6% в 2019 году. Это – самый маленький с 2006 года показатель рентабельности производства продукции сельского хозяйства”, - цитирует пресс-служба Лупенко.

По его словам, в прошлом году цены на зерновые уменьшились против цен 2018 года на 7,4%, подсолнечник подешевел на 11%, рапс – на 7%. Наибольшее падение цен произошло на ячмень (-18%), сою (-17%) и пшеницу (-11,8%).

В животноводстве наибольшее падение цен произошло на яйца (-22,5%) и прирост живой массы крупного рогатого скота и свиней (-5%).

В то же время в 2019 году сохранилась динамика роста цен по таким видам продукции, как рожь, гречиха, овес, картофель, овощи, плоды и ягоды, а также птица, молоко и шерсть.

В целом выручка агропредприятий от реализации сельскохозяйственной продукции выросла почти на 13% при росте себестоимости продукции на 28,6%. При этом в растениеводстве выручка выросла на 15,4%, а себестоимость – на 32,1%. Выручка производителей животноводческой продукции уменьшилась на 1,5% при росте себестоимости почти на 12%.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 млрд грн, а также дополнительные 240 млн грн на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.

Из этой суммы 1,2 млрд грн предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 млрд грн - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 млрд грн - на поддержку животноводства, а также по 400 млн грн на садоводство и фермерство.