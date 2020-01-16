Украина за год сократила производство виноматериалов в два раза

В 2019 году произведено на 55% меньше столовых виноматериалов, чем годом ранее.

Общее производство виноматериалов в Украине за 2019 год сократилось на 50% по сравнению с 2018 годом - до 9,88 миллиона декалитров.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, производство виноматериалов для шампанского и игристых вин за год сократилось на 37% – до 1,9 миллиона дал, коньячных виноматериалов – на 49% до 2,44 миллиона дал, столовых - на 54,8% до 5,01 миллиона дал.

При этом производство крепленых виноматериалов увеличилось на 11,4% – до 311,7 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство водки в Украине в январе-ноябре 2019 года сократилось на 15,8%, бренди – увеличилось на 2,5%.

В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль с 1 января 2020 года.