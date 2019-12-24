Производство водки в Украине сократилось на 16%

За 11 месяцев текущего года было произведено 9,7 млн дал водки и 2 млн дал бренди.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-ноябре 2019 года сократилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 9,7 млн декалитров, производство бренди, включая "Коньяк Украины", увеличилось на 2,5% - до 2 млн 60 тыс. декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

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Производство водки в ноябре 2019 года составило 1,13 млн дал, что на 8,2% больше, чем месяцем ранее, и на 3,3% меньше, чем в ноябре 2018 года. Производство коньяка и бренди в ноябре текущего года составило 278 тыс. дал, что на 9% больше, чем в октябре текущего года, и на 8,1% больше, чем в ноябре прошлого года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-ноябре увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,6 млн дал. В ноябре текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 778 тыс. дал, что на 30% больше, чем в прошлом месяце, и на 28,5% больше, чем в ноябре 2018 года.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 годом на 7,1% - до 12,7 млн дал, а коньяка и бренди - на 5,7%, до 2,2 млн дал.