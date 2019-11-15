У Зеленского рассказали, какие изменения внесут в земельный закон

Представитель президента также отметил, что принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет "кардинально доработан".

Закон о народовластии примут в течение "ближайших недель".

Об этом в эфире токшоу "Право на владу" на канале "1+1" заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"В ближайшие недели будет принят законопроект относительно народовластия, где будет урегулирован вопрос всеукраинского и местного референдумов", – сказал он.

По словам Лещенко, этот закон позволит провести референдум относительно того, можно ли иностранцам покупать землю в Украине.

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"Референдум будет для того, чтобы общество видело, что идет обратная связь, что президент слышит", – сказал он.

Представитель президента также отметил, что принятый в первом чтении законопроект о рынке земли до второго чтения будет "кардинально доработан".

"Будут решены три базовые проблемы: субъектный состав - только украинцы, иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только с тех оснований, если он будет вынесен на всеукраинский референдум. Третье – концентрация. Все сегодня говорят - 213 тысяч [га] в одни руки... Вопрос концентрации тоже будет пересмотрен в интересах всего нашего общества", – сказал Роман Лещенко.

Напомним, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Предполагается, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект также четко регулирует перечень тех, кто может приобретать права собственности на землю - граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчудить участок в течение года. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/u-prezidenta-rasskazali-kogda-primut-zakon-o-narodovlastii-i-kakie-izmeneniya-zhdut-zemelnyy-zakon-1443609.html