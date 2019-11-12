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Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли

12:49, 12 ноября 2019
Агро
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По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам продано более 460 тыс. га

Акция в поддержку земельной реформы проходит под лозунгами «Моя земля – мое дело!», «Нет черному рынку земли!», «Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!». Более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев призывают народных избранников выполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Инициатором акции «Требуем земельной реформы!» выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев. Среди первоочередных требований митингующих – введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и пресечение серых схем продажи.

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«Цель акции – донести до народных избранников и Правительства мнение владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену за действие моратория на продажу и вынуждены в случае крайней нужды продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости», - сообщил председатель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч.

По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам продано более 460 тыс. га, а в целом более 1 млн га сельскохозяйственной земли.

«Земельная реформа – это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно завершать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами», - рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.

«На сегодня в государстве насчитывается 41,3 млн га сельхозземель. Из них 37 млн га - под мораторием. При этом 27,7 млн га этих земель – уже в частной собственности. В результате, почти 7 млн украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере», - резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.

Представители местных общин констатируют, что главная суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальными сельскохозяйственной земли, которая очень часто обрабатывается, но непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появление финансовых источников благоустройству территорий, улучшению сельской инфраструктуры.

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В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности уменьшилось на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 млн га, по состоянию на октябрь 2019-го осталось уже 9,4 млн га. «Земельные ресурсы являются одними из основных источников поступлений в бюджет местных общин. Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села», - комментирует Елена Журавель, председатель одной из ОТГ в Черниговской области.

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