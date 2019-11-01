Убытки из-за теневого рынка спирта превышают 10 миллиардов гривень - министр экономики

Демонополизация отрасли позволит увеличить поступления акцизного налога.

Убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд грн.

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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента в Тернополе.

“Разные оценки – от 8 млрд грн, по нашим оценкам, потери акциза могут быть даже больше – до 10,5 млрд грн”, – сказал он.

По словам Милованова,необходимо провести демонополизацию, детенизацию и приватизацию отрасли.

“Приватизация - возможные поступления в бюджет 6-7 млрд грн, постепенное сокращение теневого оборота… Демонополизация приведет к уничтожению криминальной и коррупционной составляющей… и увеличению поступления акцизного налога - 8-10 млрд грн”, – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль. Законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Сегодня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объявил конкурс на должность главы госпредприятия “Укрспирт”.