Зеленский предлагает отменить государственную монополию на производство спирта

Вносит в Раду законопроект, который с 1 января 2020 отменяет государственную монополию на производство спирта.

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль, сообщила пресс-служба президента.

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Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

Законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии.

“Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии”, – отмечается в сообщении пресс-службы.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

При этом для защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.

По данным офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Кабмин подал инициативу об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации компаний в мае 2016 года, но Верховная Рада пока не приняла решение по этому вопросу.