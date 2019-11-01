“Укрспирту” ищут нового руководителя

Минэкономики объявило конкурс на должность главы госпредприятия. Приказ еще не опубликован на сайте министерства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объявил конкурс на должность главы госпредприятия “Укрспирт”.

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Об этом он написал в Facebook, проиллюстрировав текст соответствующим приказом без указания даты.

“Объявлен конкурс на главу “Укрспирта”. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун”, - написал он.

В приказе министерства говорится, что заявки кандидатов будут приниматься в течение 30 дней после объявления конкурса. При этом приказ еще не опубликован на официальном сайте ведомства.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Временно исполняющий обязанности главы “Укрспирта” Сергей Блескун 9 октября был назначен советником министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по реформированию спиртовой отрасли. В 2015-2016 годах Блескун работал в должности заместителя директора “Укрспирта”.