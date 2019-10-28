Элеватор “Укрлендфарминг” является образцом для многих – эксперт

Всего Дубенский элеваторный комплекс может единовременно хранить 284 тыс. т зерновых.

Эксперты “АгроЭкспедиции” проинспектировали один из элеваторов крупнейшего украинского агрохолдинга “Укрлендфарминг” бизнесмена Олега Бахматюка. Элеватор агрохолдинга в Дубно специалисты определили, как “образец для подражания” благодаря полной автоматизации и использованию передовых технологий.

“АгроЭкспедиция”, проект профильного издания Elevatorist.com, посетила Дубенский элеваторный комплекс агрохолдинга “Укрлендфарминг” (Ukrlandfarming). Эксперты высоко оценили возможности элеваторного комплекса в Дубно. «На элеваторе компании Ukrlandfarming применены высококачественные датчики на всех узлах управления элеватором, используются высокотехнологичные зачистные шнеки, управление которыми может производиться удаленно. Элеватор является образцом для многих: на предприятии применена полная АСУ ТП и эффективно используются современные технологии», — отметил Сергей Шевченко, эксперт “АгроЭкспедиции”.

По сути этот зернокомплекс, расположенный на одной территории с развитой логистикой. Первую очередь строили в 2008 году, тогда были установлены силосы на 30 тыс. т единовременного хранения и 2 зерносушилки. Потом к ним добавились еще 2 емкости для хранения зерна на 60 тыс. т. А в 2014 году построили рядышком еще один комплекс — на 194 тыс. т. Всего же Дубенский элеваторный комплекс может единовременно хранить 284 тыс. т зерновых.

«Первая и вторая очередь Дубенского элеваторного комплекса технологически соединены между собой. Силосы первого элеватора относительно небольшие, в них удобно хранить некрупные партии зерна. А на втором элеваторе каждый силос вмещает в себя 28 тыс. т, по сути — это объем небольшого зернохранилища. Поэтому в эти силосы мы складываем крупные партии продукции. Такая особенность зернокомплекса позволяет нам быть максимально гибкими в работе и формировать качественные партии зерна для отгрузки в порты», — говорит главный инженер Дубенского элеваторного комплекса Василий Олийнык. Дубенский элеваторный комплекс работает как с собственным, так и со сторонним зерном. Принимают раннюю и позднюю зерновые группы, но основные культуры здесь — пшеница и кукуруза. Элеваторный комплекс одновременно может принимать три культуры.

По словам начальника ПТЛ комплекса Виктора Скорика, земли агрохолдинга регулярно инспектируются уполномоченными службами на предмет заражения карантинными организмами — никаких проблем с зараженностью не обнаружено. Со всех поклажедателей на элеваторном комплексе при приемке требуют пакет соответствующих документов, который подтверждает безопасность поставляемой продукции.

«У нас есть оперативные силосы для влажного зерна — это очень удобно, можно комфортно разделить кукурузу по влажности. Мы стараемся разделить с разницей во влаге в пределах 2%. Это позволяет очень качественно производить сушку зерна. Сушилки у нас очень производительные (250 т/час), но и при этом дают возможность сушить зерно бережно. Согласно контрактным показателям кукуруза 3 класса при отгрузке на экспорт допускается содержание поврежденного зерна не более 5%. А у нас экспортные партии вообще получаются чудесными — не более 2-3% поврежденного зерна, — рассказал Виктор Скорик. Мы стараемся найти золотую середину между количеством и качеством — принять как можно больше и заложить на хранение как можно качественнее. Поэтому первичная очистка проводится до сушения, остальная примесь отделяется уже после просушки», — объяснил Виктор Скорик.

Дубенский элеваторный комплекс был построен, в первую очередь, чтобы обеспечивать потребности Ukrlandfarming в регионе. Но он также работает с давальческим зерном — местные фермеры со всей округи везут зерно на элеватор. На зернокомплексе можно улучшить качественные показатели, собрать экспортную партию и самое главное — оперативно отправить продукцию в порт. На предприятии есть 2 собственных маневровых локомотива. В сутки элеваторный комплекс легко отгружает маршрут в 54 вагона. Причем сделать это имеют возможность оба элеватора, входящие в комплекс. «Такие возможности по отгрузке зерна на железную дорогу дают нам большие конкурентные преимущества», — резюмировал Василий Олийнык.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.