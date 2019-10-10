Зеленский исключил принятие законопроекта о рынке земли в нынешней редакции

По словам президента, правительственный законопроект не урегулировал вопрос с продажей земли иностранцам, а также предполагает концентрацию в одних руках до 200 тысяч гектаров земли.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил принятие правительственного законопроекта об открытии рынка земли в нынешней редакции, о чем он заявил во время пресс-брифинга.

При этом он отметил, что пока не решил, каким образом поступать с уже зарегистрированным в парламенте нормативно-правовым актом.

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«Мне порядок наших действий не важен. Я могу обратиться к нашей Верховной Раде и спросить, как нам лучше сделать. Принимать закон в том виде, который не устраивает украинцев, не устраивает селян, принимать и подписывать в этом виде мы не будем… В этой редакции закона не будет», - сказал он.

При этом Зеленский указал на два существенных промаха законопроекта – неурегулированный вопрос с продажей земли иностранцам и возможность концентрации в одних руках до 200 тыс. га земли.

«Это неправильно (концентрация в одних руках до 200 тыс. га – УНИАН). Есть такие области, где будут три фермера на всю область. Это снова будет монополия. Это ошибочно. Это обсуждалось с фермерами, обсуждалось с нашим премьер-министром. Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев – эти две главные вещи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабмин подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.