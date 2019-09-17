Почти 800 гривень на тонне зерновых аграрии теряют из-за коллапса на железной дороге – Козаченко

Кроме демонополизации железнодорожных перевозок, по словам Козаченко, нужно развивать речные перевозки и строить современные автобаны.

Почти 800 гривень на тонне зерновых теряют сейчас аграрии из-за транспортного коллапса на железной дороге.

Об этом заявил в эфире 24-го канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко

"Этот коллапс особенно проявился на Юго-западной железной дороги, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. Из-за критической ситуации с отгрузкой у аграриев прекратили покупать зерновые и цены сразу начали падать. Сколько времени будет остановлена эта магистральная линия, в ведомстве пока не говорят. Потери производителей огромные - 800 гривень на тонне, не из-за того, что зерно портится, осыпается на полях, а из-за того, что фермеры не могут продать его за достойную цену", – пояснил Леонид Козаченко.

"Мы говорили о том, что железная дорога перевозит более 60 процентов таких грузов. К сожалению, и модернизация, которая планировалась, не состоялась. И Укрзализныця сейчас не способна обеспечить необходимое количество локомотивов, которые могли бы обслуживать сейчас более 20 тысяч вагонов", – отметил глава Украинской аграрной конфедерации.

"Нужно развивать частную тягу. Снимать монополию из магистральных перевозок. И в правительстве с этим соглашаются. Однако обещают ввести частную тягу не ранее чем за три года. Сказали, что основной причиной этого является то, что нужно принять три постановления Кабинета Министров и принять около десяти подзаконных актов. Неужели для этого нужно еще три года. Представляете, какие потери за это время испытывают аграрии", – пояснил руководитель профильной Ассоциации.

Кроме демонополизации железнодорожных перевозок, по словам Козаченко, нужно развивать речные перевозки и строить современные автобаны. Тогда Украина действительно станет мировой житницей и будет способна накормить полмира.