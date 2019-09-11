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Фермеры предупредили: в этом году дешевых яблок не будет

09:37, 11 сентября 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Если в прошлом году килограмм сладких можно было купить за 10 гривень, то уже сейчас придется отдать минимум 17 гривень.

С приближением холодов эксперты прогнозируют еще более высокие цены, а потому запасаться яблоками можно уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, самая дешевая продуктовая корзина фруктов и овощей среди европейских стран – в Украине.

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Теги: #овощи и фрукты#яблоки#фрукты и овощи#урожай яблок