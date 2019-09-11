Фермеры предупредили: в этом году дешевых яблок не будет

Все из-за плохого урожая.

В этом году в Украине не будет дешевых яблок. Такие прогнозы фермеров из-за вдвое меньшего урожая осенних сортов.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Если в прошлом году килограмм сладких можно было купить за 10 гривень, то уже сейчас придется отдать минимум 17 гривень.

С приближением холодов эксперты прогнозируют еще более высокие цены, а потому запасаться яблоками можно уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, самая дешевая продуктовая корзина фруктов и овощей среди европейских стран – в Украине.