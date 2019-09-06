Украина увеличила экспорт зерновых на 47%

В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 6 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2018), по состоянию на 5 сентября, экспортировали 10 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 47% больше, чем по состоянию на аналогичную дату в прошлом году, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 6,1 млн тонн, ячменя - почти 2,2 млн тонн, кукурузы - 1,7 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 1,8 млн тонн масличных, что на 12,5% выше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 млн тонн.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.