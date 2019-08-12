В Запорожье изъяли более тонны нитратных арбузов

В Госпродпотребслужбе призвали граждан не покупать арбузы и дыни на стихийных рынках.

В Запорожье специалисты Госпродпотребслужбы после проверки на рынках не допустили к продаже более 1 тонны арбузов, в которых содержание нитратов было почти в 4 раза выше допустимой нормы.

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Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, в текущем году на агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы исследовано 656 проб бахчевых культур.

"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 тонны денатурирована и не допущена к реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный - 352,5 мг/кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях - 90 мг/кг.

В Госпродпотребслужбе призвали граждан при покупке бахчевых на рынках требовать экспертное заключение лаборатории, в магазине - сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции.

"Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках", - сказано в сообщении.