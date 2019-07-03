Сезон арбузов в Украине стартовал на месяц раньше: что с ценами (видео)

На рынках и трассах Херсонщины их продают по 15 гривень за килограмм. В супермаркетах – на две гривни дороже.

В нынешнем году сезон арбузов стартовал на месяц раньше. Полосатые ягоды из херсонских полей уже разъезжаются по Украине.

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В этом году первый урожай на Херсонщине собрали на месяц раньше. Рассаду высадили под пленку еще в апреле, сообщается в сюжете ТСН.

Жара изменила прохладную весну, поспособствовала ранним арбузам, они быстро выросли и созрели. От града их защитила пленка. Зато часть насаждений в открытом грунте непогода уничтожила.

"От числа 20 будет пик. Но все зависит от природы. Если будет аномальная жара, то одновременно у всех поспеет", - говорит фермер Сергей Коротун.

Прогнозировать цены на весь сезон фермеры не берутся. Сейчас оптом с поля ранние арбузы стоят от четырех до пяти гривень. На рынках и трассах Херсонщины их продают по 15 гривень за килограмм. В супермаркетах – на две гривни дороже. За кило дынь просят 25-30 гривень. Средний арбузик завесит гривен на 100. Большой - больше.

В столичных супермаркетах херсонские арбузы появились с неделю назад. На ценнике - 13.89 грн за килограмм.

В крупные гипермаркеты украинский урожай завезут на днях, тогда и с ценой определятся. Сейчас здесь только испанские - по 39,90 за килограмм. Один средний арбуз обойдется в 50 гривень. В 300 метрах от магазина столько же стоит вдвое больший - херсонский.

Цену в столице формирует география. К примеру, на Подоле - плюс пять гривень за килограмм – 20.

Экспресс-результат свидетельствует, что содержание нитратов в пределах нормы. Арбузного ажиотажа ни среди покупателей, ни среди продавцов пока не заметно.