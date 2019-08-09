Украинские аграрии намолотили почти 37 миллионов тонн зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 27,1 миллиона тонн, или 96% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 9 августа намолотили 36,8 миллиона тонн ранних зерновых с площади 9,5 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 27,1 миллиона тонн с площади 6,5 миллиона га, или 96% к прогнозу, при средней урожайности 41,4 ц/га; ячменя - 8,5 миллиона тонн с площади 2,5 миллиона га, или 96% к прогнозу, при урожайности 34,1 ц/га; гороха - 587 тысяч тонн с площади 259 тысяч га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,8 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 283 тысячи тонн с площади 103 тысячи га (88%), а овса - 303 тысячи тонн с площади 121 тысяча га (66%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 3,1 миллиона тонн с площади 1,2 миллиона га, или 99% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.