Украинским аграриям компенсировали 14 миллионов гривень процентов по кредитам

Из этой суммы сельхозпроизводители уже получили на руки 11,19 млн грн.

Украинские сельхозпроизводители за январь-май 2019 года получат 14,3 млн грн на частичную компенсацию процентов по привлеченным кредитам, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на 7 июня сельхозпроизводители фактически уже получили 11,19 млн грн, остаток – 3,11 млн грн.

«Так, наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители Винницкой (2,7 млн грн), Киевской (2,1 млн грн), Хмельницкой (1,6 млн грн), Полтавской (1,5 млн грн), Сумской (1,4 млн грн), Херсонской (1,2 млн грн), Одесской (1,1 млн грн) областей», - сказано в сообщении.

Кроме того, конкурсными комиссиями по определению перечня заемщиков для предоставления финансовой поддержки по привлеченным кредитам утверждено 290 заявлений на общую сумму 96,2 млн грн (75,7% от предусмотренного объема средств по программе).

Справка УНИАН. Законодательство Украины предусматривает предоставление следующих видов государственной помощи сельскохозяйственным производителям: компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства; удешевление кредитов: компенсация процентной ставки; компенсация стоимости проектов строительства или реконструкции; дополнительные субсидии для фермерских хозяйств.