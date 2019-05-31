В Украине дорожает сельхозпроизводство

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 5%, животного – на 5,6%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2019 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеКитай готов упростить требования для экспорта ячменя из Украины

При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 5%, а животного – на 5,6%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-март текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%. В апреле по сравнению с мартом затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения увеличились на 0,4%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.