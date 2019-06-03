Более 60 тыс. грн от «Укрлендфарминг» в поддержку занятий спортом взрослыми и детьми в Полтавской и Сумской областях

Предприятия «Укрлендфарминг» постоянно поддерживают проведение местных турниров по волейболу среди взрослых команд и юношеские волейбольные команды.

Поддержка внешкольных учебных заведений и организация досуга взрослых и детей на селе занимает видное место среди проектов сотрудничества агрохолдинга «Укрлендфарминг» с сельскими общинами на территории его деятельности. Руководителем и основателем холдинга является Олег Бахматюк.

Достаточно популярным видом спорта для жителей сел является волейбол. Предприятия «Укрлендфарминг» постоянно поддерживают как проведение местных турниров среди взрослых команд, так и юношеские волейбольные команды в целом.

В частности, «Укрлендфарминг» обеспечил призовой фонд в 10 000 гривен для волейбольных турниров в Гадячском районе. 16 апреля профессиональную спортивную форму и мячи от представителей агрохолдинга получила девичья юношеская волейбольная команда Лохвицкой ДЮСШ. По два комплекта спортивной экипировки и спортивный костюм вручили каждой из 61 участницы команды. Проект стоимостью почти 31 000 гривен является одним из нескольких, запланированных компанией на поддержку этой известной в Украине ДЮСШ. После чемпионата Полтавской области в апреле волейбольная команда планирует принять участие во Всеукраинском чемпионате по волейболу, который состоится в июне 2019 года.

«Дети - наше будущее. В своей благотворительной деятельности «Укрлендфарминг» старается уделять максимальное внимание детям. Наша компания принимает активное участие в их всестороннем развитии и всячески способствует в достижении ими своих маленьких, но уже таких амбициозных и взрослых целей в жизни», - поделился директор предприятия Группы "Райз-Схид» Юрий Щербак во время торжественного вручения на тренировочной площадке комплектов одежды и реквизита юным спортсменкам.

Директор Лохвицкой детско-юношеской спортивной школы Ольга Яблунивская отметила: «Понимание важности детского спорта присуще не каждой бизнес-структуре. ООО «Райз-Схид», которое входит в состав «Укрлендфарминг», является одним из немногих приятных исключений. Получать призовые места на соревнованиях, заниматься тренировочным процессом и знать, что для обеспечения деятельности команды будет поддержка от неравнодушных к теме всестороннего развития детей, к занятиям спортом подрастающего поколения, является жизненно необходимым для каждой ДЮСШ ».

Спонсорская помощь «Укрлендфарминг» детском футбольному клубу "Динамо Белополье" в сумме 15,7 тыс. грн помогла команде юных спортсменов принять участие в международном детском футбольном турнире «Odessa Cup» в городе Южный Одесской области.

«Укрлендфарминг» является вертикально интегрированным холдингом, который работает на территории 22 областей Украины. Компания вкладывает десятки миллионов гривен в проекты, связанные с улучшением уровня жизни жителей тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия агрохолдинга.