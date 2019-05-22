Украина сократила продажу сливочного масла, но остается в пятерке крупнейших стран-экспортеров

Украина в январе-апреле сократила экспорт сливочного масла на 40% - до 7,4 тыс. тонн.

Экспорт сливочного масла в январе-апреле сократился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,4 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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"Снижение отечественного предложения негативно повлияло на экспорт. По итогам четырех месяцев 2019 года снижение составило 39% (с 12,2 тыс. тонн в 2018 году до 7,4 тыс. тонн в 2019). В течение апреля 2019 года цена на европейское масло снижалась, а стоимость украинского продукта держалась в пределах польского масла. Торговля маслом на международном рынке в апреле была стабильной", - цитирует пресс-служба слова аналитика UFEB Александры Кищук.

В то же время, отметила Кищук, Украина остается в первой пятерке стран-экспортеров масла в этом году.

В ассоциации также отметили, что в апреле главными рынками сбыта украинского масла были Азербайджан, Нидерланды, Молдова и Грузия.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году вошла в пятерку крупнейших экспортеров сливочного масла, экспортировав в январе-октябре 24,4 тыс. тонн этой продукции.