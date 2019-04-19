Пожар в Бордо уничтожил два миллиона бутылок вина (видео)

Пожар начался в подвесном потолке, который потом обрушился на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

Два миллиона бутылок французского вина были уничтожены при пожаре в Бордо.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на France Nouvelle 3-Aquitaine.

Пожар произошел на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux и охватил площадь в 1500 квадратных метров.

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На момент возгорания на территории находились 80 человек, все успели вовремя эвакуироваться.

На месте происшествия огонь тушили около 60 пожарных. По предварительным данным, пожар начался на подвесном потолке, который затем обрушился на деревянные поддоны и ящики с алкоголем.

Sovex Grands Châteaux сейчас пытается оценить ущерб со страховщиками, приблизительная стоимость утраченного товара составляет 12,5 миллионов евро.

Видео: France Nouvelle 3-Aquitaine

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Фонтанелле провинции Тревизо, что на северо-востоке Италии, на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко. В результате взрыва из резервуара вылилось 30 тысяч литров просекко.