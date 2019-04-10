Украина сократила экспорт свинины в 1,5 раза

При этом экспорт мяса птицы с начала года вырос почти на 40%.

Украинские предприятия в январе-марте 2019 года поставили на внешние рынки 316 тонн свинины, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины сократился также в полтора раза - до 702 тысяч долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился в 3,1 раза в натуральном выражении и в 3,3 раза в денежном - до 7,4 тысячи тонн и 13,5 миллиона долларов соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за отчетный период вырос на 38,5% в натуральном выражении - до 103,5 тысячи тонн, и на 31,2% в денежном выражении - до 146,9 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов за январь-март составил 30,6 тысячи тонн, что на 0,6% меньше, чем в январе-марте 2018 года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов составил 12,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.