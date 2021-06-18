Сравнивая спутниковых данных ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Энергетический дисбаланс Земли удвоился с 2005 по 2019 год. Другими словами, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Об этом говорится в исследовании NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает The Guardian.

"Энергетический дисбаланс" означает разницу между тем, какая часть "излучающей энергии Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью, по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения" возвращается в космос.

"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", - говорится в заявлении NASA по этому исследованию.

Сравнивая спутниковые данные ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Эта система сбора данных позволяет точно оценить скорость нагрева мирового океана.

"Тенденции, которые мы обнаружили, в некотором смысле были довольно тревожными", - сказал ведущий автор исследования и исследователь NASA Норман Леб.

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Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае следовало бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что "природный" сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

Исследование определило, что, если скорость поглощения тепла не замедляется, следует ожидать больших изменений климата.

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Автор: Александр Топчий