Журналисты выясняли, насколько ядовит сегодня воздух в Киеве и кто в этом виноват.
Читайте такжеВ Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздухаОб этом говорится в расследовании программы «Гроші».
«В октябре Киев вошел в тройку городов-лидеров по уровню загрязнения воздуха в мире. Опаснее дышать было в Тегеране и Дели», – говорится в сюжете.
Одна из основных причин загрязнения воздуха в столице Украины – завод «Энергия». Отмечается, что из-за выбросов предприятия почти весь микрорайон не может дышать нормально.
Еще одна причина – Дарницкая ТЭЦ, которая ежедневно выбрасывает 300 тонн вредных отходов в воздух.
«Контролирует ее экс-нардеп Анатолий Шкрибляк, человек Петра Порошенко, который якобы руководил схемой вывода «тепловой» прибыли в оффшоры», – отметили журналисты.
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