Таким образом девушка хочет привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды.

Искусство из мусора. Южнокорейская художница создает из хлама оригинальные картины.

Читайте такжеВ Германии появился коттедж, почти полностью построенный из мусораОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Идея возникла 2 года назад, когда Ким Кань-Йон посетила национальный парк, переполненный отходами.

Чтобы привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды, решила собирать по территории заповедника мусор и выкладывать из него рисунки.

Впоследствии к инициативе художницы присоединились десятки единомышленников.

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Автор: УНИАН