Каждую картину активисты фотографируют / Скриншот
Искусство из мусора. Южнокорейская художница создает из хлама оригинальные картины.
Читайте такжеВ Германии появился коттедж, почти полностью построенный из мусораОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Идея возникла 2 года назад, когда Ким Кань-Йон посетила национальный парк, переполненный отходами.
Чтобы привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды, решила собирать по территории заповедника мусор и выкладывать из него рисунки.
Впоследствии к инициативе художницы присоединились десятки единомышленников.
Искусство из мусора: южнокорейская художница создает из хлама оригинальные картины
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