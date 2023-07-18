Многие из них уже начали засыхать.

В Киеве неизвестные повредили более 100 деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

Как сообщила КГГА, сделав отверстия сверлом, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья. Многие из них уже начали засыхать.

"Факт повреждения деревьев обнаружили и зафиксировали сотрудники КП УЗН Днепровского района во время сегодняшней инспекции территории. На место вызвали все соответствующие службы, в частности Государственную экологическую инспекцию и Национальную полицию", - сказано в сообщении.

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Обстановка в Киеве - детали

Бывшему директору коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" сообщено о подозрении из-за задачи 73,6 млн грн убытков на реконструкции Почтовой площади.

Киевлян предупредили о военных учениях в рамках лесничества Дарницкого района столицы, в связи с чем людей просят не посещать леса в соответствующей период. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Отмечается, что эти учения продлятся с 17 по 20 июля.

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