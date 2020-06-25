В Гослесагентстве заявили об уменьшении объемов вырубки леса в Карпатах

За пять лет вырубка леса уменьшилась на 25%, утверждает руководитель ведомства.

На протяжении последних лет количество вырубок леса в Украине уменьшилось.

Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в эфире "Громадського радио".

"За последние 5 лет вырубка лесов в Карпатах уменьшилась на 20%. Есть закон, который запретил вырубку пихтово-буковых лесов, тех, которые находятся выше тысячи ста метров над уровнем моря. Были проведены поправки к этому закону в 2019 году, и после него не произошло никакой рубки главного пользования в елово-буковых лесах", - сказал Заблоцкий.

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Он также отметил, что леса не могут сдерживать такое количество осадков, которое за три дня выпало на западе Украине, что повлекло за собой наводнения.

Как сообщал УНИАН, на днях газета The Guardian написала, что незаконно вырубленный лес из Украины идет на мебель из IKEA.

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