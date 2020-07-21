Рада одобрила законопроект об усовершенствовании системы управлении отходами

Данный документ позволит внедрить в украинское законодательство европейские принципы и положения в сфере управления отходами.

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами», который обеспечивает принятие ряда отраслевых и специальных законов обращения с отходами.

За принятие законопроекта проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Олег Бондаренко отметил, что данный документ является комплексным рамочным законопроектом, который позволит внедрить в украинское законодательство европейские принципы и положения в сфере управления отходами.

«Решение этой проблемы (накопления отходов - УНИАН) лежит в нескольких плоскостях - это внедрение в национальное законодательство принципов и положений европейского законодательства в сфере управления отходами, создание необходимой инфраструктуры сбора и переработки отходов, обеспечение необходимого экологического контроля и повышение уровня сознательности населения. Мы представляем законопроект, который призван решить эти вопросы», - сказал Бондаренко

Согласно пояснительной записке, законопроектом внедряются в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами, в частности, введение иерархии управления отходами и основные требования к расширенной ответственности производителя, вводится система долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Проектом закона также предусмотрено внедрение информационной системы управления отходами. Предлагается усилить контроль за сбором и обработкой опасных отходов путем усиления требований к лицензированию такой деятельности.

Законопроект устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисление платы за такую услугу.

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Отмечается, что внедрение вышеуказанных положений позволит решить ряд общенациональных проблем, связанных с бесконтрольным накоплением и захоронением отходов, образованием стихийных свалок, тотальным нарушением требований экологической безопасности в сфере управления отходами, и приведет к поступлениям инвестиций в сферу управления отходами.

Как сообщал УНИАН, в мае депутаты Верховной Рады Украины отправили на доработку к повторному первому чтению рамочный законопроект №2207 «Об управлении отходами», который обеспечивает принятие ряда отраслевых и специальных законов об обращении с отходами.

Справка УНИАН. В Украине ежегодно образуется около 400 млн тонн отходов, и только 6% этих отходов перерабатывается, что является чрезвычайно низким показателем по сравнению со странами ЕС, где он составляет около 40%. Остальные отходы вывозятся на полигоны и свалки, которых в Украине более 5 тыс. Из них около 5% перегружены, а 30% не соответствуют нормам экологической безопасности.

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